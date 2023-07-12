Yeni sezon çalışmalarına Avusturya'da devam eden son şampiyon Galatasaray buradaki ikinci hazırlık maçında Austria Wien ile karşılaşacak
2023/2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda ile karşılaşmış ve maçı 2-0 kazanmıştı.
Sarı kırmızılılar Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında Austria Wien ile kozlarını paylaşacak.
Futbolseverler Galatasaray - Austria Wien maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Galatasaray - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..
Galatasaray - Austria Wien maçı ne zaman?
Galatasaray ile Austria Wien arasında oynanacak hazırlık maçı 14 Temmuz Cuma günü saat 20:30'da başlayacak. Generali Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele GS TV'den canlı yayınlanacak..