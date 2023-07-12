Galatasaray- Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hazırlık kampı için Avusturya'da bulunan Galatasaray buradaki ikinci hazırlık maçında Avusturya ekibi Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Yeni sezon çalışmalarına Avusturya'da devam eden son şampiyon Galatasaray buradaki ikinci hazırlık maçında Austria Wien ile karşılaşacak 2023/2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda ile karşılaşmış ve maçı 2-0 kazanmıştı. Sarı kırmızılılar Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında Austria Wien ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Galatasaray - Austria Wien maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Peki, Galatasaray - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Galatasaray - Austria Wien maçı ne zaman? Galatasaray ile Austria Wien arasında oynanacak hazırlık maçı 14 Temmuz Cuma günü saat 20:30'da başlayacak. Generali Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele GS TV'den canlı yayınlanacak..