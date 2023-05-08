Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de zirve yarışı!

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Lider Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası sarı-kırmızılılar, durumu fırsat bilip puan farkını açmak için mücadele edecek.
Ev sahibi Galatasaray, ligde bu sezon çıktığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Başakşehir ise, ligde bu sezon çıktığı 30 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak topladığı 51 puanla 5. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında gerçekleşen müsabakada Galatasaray, 7-0’lık skorla galip gelmişti.
Heyecanın giderek arttığı Süper Lig'de Galatasaray - Başakşehir mücadelesinin detayları araştırılmaya başladı.
Peki Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...
Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman?
Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Başakşehir karşılaşması, bugün saat 20:00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Galatasaray muhtemel 11’i
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi