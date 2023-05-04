Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Şifresiz kanallar belli oldu! Galatasaray ile Başakşehir 22/23 Süper Lig 33. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Takım taraftarları ise maç detaylarını sorguluyor. Peki, GS-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig heyecanı sürüyor... 33. hafta maçında kritik bir karşılaşma yaşanacak. Galatasaray ve Medipol Başakşehir, yeşil sahada gol arayacak. Futbol tutkunları maçın saati ve yayın kanalına dair detayları sorgularken, şifresiz yayın yapacak olan yabancı kanallar da netleşti. GS-Başakşehir maçını kaçırmak istemeyenler "Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte maçın detayları... Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında, 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de Medipol Başakşehir takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara getirilecek. GS- M. Başakşehir maçı şifresiz Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçı için şifresiz yayın yapacak kanallar belli oldu. Saat 20:00'de başlayacak olan mücadeleyi Hollanda'da yayın yapan Ziggo Sport Voetbal canlı olarak ekranlara getirecek.