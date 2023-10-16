Galatasaray - Bayern Münih maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Bayern Münih maçı ne zaman?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A grubu üçüncü maçında sahasında oynayacağı Bayern Münih maçı hakkında aramalar hız kazandı.
Galatasaray - Bayern Münih maçını tribünden takip etmek isteyen futbolseverler mücadelenin biletleri hakkında bilgi edinmek istiyor.
Futbolseverler maçın biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı konusunda araştırma yapmaya başladı.
Galatasaray - Bayern Münih maçının biletlerine yoğun bir ilgi beklenirken biletlerin satışa çıkacağı tarih ise merak uyandırdı.
Temsilcimizin sahasında oynadığı ilk maç olan Kopenhag maçının biletleri maçtan 6 gün önce satışa çıkarılmıştı.
Peki, Galatasaray - Bayern Münih maçının biletleri ne zaman satışa sunulacak? İşte detaylar..
Galatasaray - Bayern Münih biletleri satışa çıktı mı?
Galatasaray - Bayern Münih maçının biletleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Bilet satışı hakkında resmi bir açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız.
Galatasaray - Bayern Münih maçı ne zaman?
Galatasaray ile Bayern Münih'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi A grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'te oynanacak.