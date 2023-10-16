Galatasaray - Bayern Münih maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Bayern Münih maçı ne zaman? Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A grubu üçüncü maçında evinde oynayacağı Bayern Münih maçının biletleri merak ediliyor. Biletlerin ne zaman satışa sunulacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor..

ensonhaber.com Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A grubu üçüncü maçında sahasında oynayacağı Bayern Münih maçı hakkında aramalar hız kazandı. Galatasaray - Bayern Münih maçını tribünden takip etmek isteyen futbolseverler mücadelenin biletleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Futbolseverler maçın biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı konusunda araştırma yapmaya başladı. Galatasaray - Bayern Münih maçının biletlerine yoğun bir ilgi beklenirken biletlerin satışa çıkacağı tarih ise merak uyandırdı. Temsilcimizin sahasında oynadığı ilk maç olan Kopenhag maçının biletleri maçtan 6 gün önce satışa çıkarılmıştı. Peki, Galatasaray - Bayern Münih maçının biletleri ne zaman satışa sunulacak? İşte detaylar.. Galatasaray - Bayern Münih biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Bayern Münih maçının biletleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Bilet satışı hakkında resmi bir açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız. Galatasaray - Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray ile Bayern Münih'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi A grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'te oynanacak.