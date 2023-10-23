Galatasaray - Bayern Münih maçı şifresiz mi? GS Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sezona bomba gibi başlayan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de ezeli rakibi Beşiktaş’ı yenerek çıkış yakaladı.
Şimdi sarı-kırmızılılarda gözler uluslararası arenada! Şampiyonlar Ligi’nin en kritik maçına hazırlanıyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında Alman devi Bayern Münih'e karşı önemli bir mücadele verecek.
İlk iki maç sonunda grupta 4 puanla ikinci sırada bulunan Galatasaray, Kopenhag ile berabere kaldığı ilk maçın ardından Manchester United'ı mağlup ederek moral bulmuştu.
Bayern Münih ise grupta lider durumda. İlk maçta sahasında Manchester United'ı, ikinci maçta da deplasmanda Kopenhag'ı mağlup etti.
Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. İşte Galatasaray - Bayern Münih maçının tarihi, saati ve yayın kanalı...
Galatasaray - Bayern Münih maçı ne zaman?
Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray – Bayern Münih maçı 24 Ekim 2023 Salı günü (yarın) saat 19:45’te başlayacak Karşılaşma, EXXEN platformunda canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - BAYERN MUNIH MAÇI CANLI İZLE
Galatasaray’a Icardi şoku!
Sarı-kırmızılı takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan derbide sakatlık yaşadı.
Arjantinli futbolcunun sağ ayak bileği dış tendon grubunda ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildi. Bu sakatlık, Galatasaray taraftarlarını ve teknik ekibi endişelendirdi.
Bayern Münih ile oynanacak olan önemli maç öncesinde Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyor.