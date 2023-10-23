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Galatasaray - Bayern Münih maçı şifresiz mi? GS Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Bayern Münih maçı şifresiz mi? GS Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lig’de haftayı deri galibiyetliyle kapatan Galatasaray’da gözler Devler Ligi’ne çevrildi. Şampiyonlar Ligi’nde sarı-kırmızılılar, gruptaki zorlu rakibi Bayern Münih’i ağırlayacak. Peki, Galatasaray - Bayern Münih maçı ücretsiz mi? GS Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...