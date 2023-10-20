Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ücretsiz mi yayınlanacak? EXXEN'den futbolseverlere müjde 24 Ekim tarihine kadar Exxenspor’a üye olan herkes 14 gün boyunca tüm maçları bedava izleme fırsatını yakalayacak. İşte detaylar..

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarının ülkemizdeki yayıncısı olan EXXEN yaptığı açıklama ile gündeme oturdu.

EXXEN temsilcilerimizin önümüzdeki hafta oynanacağı Avrupa kupası maçları öncesi önemli bir karar aldı.

24 Ekim tarihine kadar EXXEN'e üye olan herkes, 14 gün boyunca platformu ücretsiz olarak kullanabilecek.

Bu kararın ardından Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oynayacağı maçlar hakkında aramalar hız kazandı.

Maçlar ücretsiz izlenebilecek

Alınan bu karar Galatasaray - Bayern Münih, Fenerbahçe - Ludogorets ve Bodo Glimt - Beşiktaş maçlarının şifresiz yayınlanacağı anlamına geliyor.

EXXEN'in bu kararı futbolseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Alınan karar sonrası yayınlanacak maçlar şu şekilde;

24 Ekim Salı

19:45 Galatasaray - Bayern Münih

26 Ekim Perşembe

19:45 Fenerbahçe - Ludogorets

22:00 Bodo Glimt - Beşiktaş