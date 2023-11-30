Galatasaray berabere kaldı, ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması.. Galatasaray'ın sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kalmasının ardından UEFA ülke puanında güncel sıralama merak uyandırdı. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması..

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray'ın Manchester United maçının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Avrupa maçlarını bugün oynayacak.

Peki Galatasaray'ın Manchester United beraberliği sonrası, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması..

1) İngiltere - 95.803

2) İspanya - 84.239

3-) İtalya - 79.569

4) Almanya - 78.624

5) Hollanda - 57.900

6) Fransa - 57.664

7) Portekiz - 50.816

8) Belçika - 43.000

9) TÜRKİYE - 35,600

10) İskoçya - 33.250

11) Avusturya - 31.600

12) İsviçre - 31.575