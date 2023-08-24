TFF DUYURDU! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un maçları ertelendi mi? Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un bu hafta sonu Süper Lig'de oynayacakları maçların akıbeti belli oldu. İşte detaylar..

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Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden ve gruplara kalma mücadelesi veren Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un hafta sonu Süper Lig'de oynayacağı karşılaşmaların ertelenip ertelenmediği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Kritik maçlara çıkacak olan temsilcilerimizin ligde oynayacakları maçların ertelenmesi gündeme gelmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı bir açıklama ile Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un oynayacağı maçlar hakkında kararını açıkladı.

Maçlar ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un hafta sonu oynayacağı maçların ertelendiği açıklandı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor kulüplerimiz başarılı bir performans göstererek Play Off turuna yükselmişlerdir. Play Off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple Federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir."

"Kulüplerimizin Play Off turundaki rakiplerinin de bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ilgili Federasyonlar tarafından ertelenmiş olması da dikkate alındığında, Federasyonumuzun UEFA Kupalarında mücadele eden dört kulübümüzün bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ertelenmesi yönündeki kararı, bu kulüplerimiz tarafından da olumlu karşılanmıştır.

Yukarıda izah olunan nedenlerle bu hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - RAMS Başakşehir FK ve Yukatel Adana Demirspor - Beşiktaş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların gün ve saatleri daha sonra ilan edilecektir.

Bu vesileyle alınacak her ülke puanının oldukça önemli olduğu bu sezonda, Play Off turunda oynayacakları müsabakalarda kulüplerimize başarılar dileriz."

Hangi maçlar ertelendi

TFF'nin aldığı karar ile Süper Lig'de bu hafta 3 maç ertelendi. İşte ertelenen o maçlar..

İstanbulspor - Galatasaray

Fenerbahçe - Başakşehir

Adana Demirspor - Beşiktaş