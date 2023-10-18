Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş maçının biletleri merak ediliyor. Biletlerin ne zaman satışa çıkacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte detaylar..

ensonhaber.com Galatasaray ile Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı maç hakkında aramalar hız kazandı. Galatasaray - Beşiktaş maçını tribünden izlemek isteyen futbolseverler mücadelenin biletleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Futbolseverler Galatasaray - Beşiktaş maçı biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı konusunda araştırmalarına hız verdi. Galatasaray - Beşiktaş maçının biletlerine yoğun bir ilgi beklenirken biletlerin satışa çıkacağı tarih ise merak ediliyor. Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı derbide deplasman yasağı uygulanmayacak. Beşiktaş taraftarı derbide takımlarını tribünden destekleyebilecek. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçının biletleri ne zaman satışa sunulacak? İşte dev derbinin detayları.. Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Galatasaray - Beşiktaş biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Beşiktaş maçının biletleri bugün satışa çıktı. Galatasaray resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Futbol takımımız, Trendyol Süper Lig 9. Hafta maçında, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 19.00’da Beşiktaş ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 18 Ekim Çarşamba günü GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olarak passo.com.tr adresinden satışa sunuldu. Bilet satışları, 18 Ekim Çarşamba günü saat 14.00‘te, GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olup; 19 Ekim Perşembe günü saat: 11.00’de GS Logolu passolig kartlarına satışa sunulacaktır."