Galatasaray bombayı patlatıyor! Molde’nin yıldızını renklerine bağlayacak Galatasaray transfer çalışmalarında dur durak bilmiyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda elediği Molde’nin yıldızına kancayı taktı. Yıldız golcünün menajeri görüşmelerin yapıldığını duyurdu.

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Türk futbolunun köklü kulüplerinden Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda başarılı bir performans göstererek Molde'yi eleyen Galatasaray, bu kez rakip takımın yıldız golcüsünü transfer etmek için adımlar atmış durumda.

Transfer pazarının nabzını tutan kulüp, yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme yaptı.

Yıldız golcünün menajeri, kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmeyi duyurarak sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Yeni aday Molde’den Breivik

Galatasaray uzun süredir 8 numara arayışında.

Birçok yıldızla gündeme gelirken sarı-kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi play-off turunda elediği Molde’nin genç oyuncusu Emil Breivik’i radarına aldı.

23 yaşındaki futbolcunun menajeri Galatasaray ile görüştüklerini belirtti.

Emil Breivik kimdir?

23 yaşındaki Emil Breivik, Norveç takımı Molde’de orta saha oyuncusu. Molde’nin alt yapısında yetişen yıldız oyuncu anlaşmanın sağlanması halinde ilk kez Norveç dışına çıkacak.

İlk maçına 2016 yılında çıkan Breivik, 2019'un ikinci yarısını ve 2020'nin tamamını Raufoss'ta kiralık olarak geçirdi.

2021 sezonu öncesinde Molde'ye dönen Breivik, ilk maçına Avrupa Ligi Son 16 Turu maçında Granada CF'ye karşı çıktı.