Haberler



Bilgi



Galatasaray - Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Ekmas ve Bursaspor İnfo Yatırım, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte maçın bilgileri..

ensonhaber.com Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Galatasaray Ekmas - Bursaspor İnfo Yatırım maçı ile başlayacak. Galatasaray Ekmas bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet 4 yenilgi alırken konuk Bursaspor İnfo Yatırım ise 7 maçta 4 galibiyet 3 yenilgi aldı. Basketbolseverler Galatasaray Ekmas ile Bursaspor İnfo Yatırım arasında oynanacak maçın detaylarını merak ediyor. Özlem Yalman, Ziya Özorhon ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsünün yöneteceği maçın detaylarını sizler için derledik. Peki, Galatasaray Ekmas - Bursaspor İnfo Yatırım maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.. Galatasaray Ekmas - Bursaspor İnfo Yatırım maçı ne zaman? Galatasaray Ekmas - Bursaspor İnfo Yatırım maçı 17 Kasım Cuma (bugün) günü saat 19:00'da başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 ve BeIN Sports Haber kanallarından canlı yayınlanacak.