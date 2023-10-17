Galatasaray camiası yasta! Mauro Icardi’nin yeni takımı hayırlı olsun Bu sezon Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde harikalar yaratan Galatasaray, seri bir şekilde yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan haber geldi. Takımın göz bebeği olan Mauro Icardi’ye, İtalya’nın devi kancayı taktı.

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Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, Şampiyonlar Ligi'nde de göz dolduran bir performans sergiliyor.

Takımın yıldızı haline gelen Arjantinli golcü Mauro Icardi, hem UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde hem de Süper Lig'de harika bir performans sergiliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde attığı gollerle takımını gruplara taşıyan Icardi, Süper Lig'de de golcü kimliğiyle parlıyor.

Bu sezon 14 maçta giydiği formayla 12 gol atan ve 2 asist kaydeden Icardi, teknik direktör Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri haline geldi.

Icardi'nin hızlı ve keskin vuruşları, Galatasaray hücum hattına büyük bir güç katıyor. Ancak bu büyük başarı Avrupa devleri tarafından da dikkat çekiyor.

Şimdi ise bu oyuncuya flaş bir talip çıktı. İtalya'nın devi yıldız golcünün peşinde!

Inter, Icardi'ye kancayı taktı!

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A'nın güçlü temsilcisi Inter, eski yıldızı Mauro Icardi'yi yeniden kadrolarına katmak için transfer gündemine aldı.

Bu sezon Lautaro Martinez liderliğinde etkileyici bir performans sergileyen mavi-siyahlıların, hücum hattını daha da güçlendirmek için ocak ayında yeni bir forvet transferi planladığı belirtiliyor.

Inter'in transfer çalışmalarına hız verdiği ve Mauro Icardi'nin isminin kulüp içinde büyük bir heyecan yarattığı ifade ediliyor. Arjantinli golcünün, daha önce efsane olduğu Inter'e geri dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.