Galatasaray - Csakvar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon çalışmalarına Avusturya'da devam eden son şampiyon Galatasaray üçüncü hazırlık maçında Macaristan 2. Lig takımı Csakvar ile mücadele edecek.
Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Kisvarda'yı 2-0 mağlup eden sarı kırmızılılar ikinci maçında ise Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı.
Futbolseverler Galatasaray'ın üçüncü hazırlık maçında karşılaşacağı Csakvar maçının detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Galatasaray - Csakvar maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Galatasaray - Csakvar maçı ne zaman?
Galatasaray - Csakvar maçı 15 Temmuz Cumartesi (bugün) günü saat 19:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.