Galatasaray elinden kaptırdı! Premier Lig’in yıldızı Fenerbahçe’de… Süper Lig’in devleri, transferde bir kez daha karşı karşıya! Galatasaray’ın transfer listesinde olan Premier Lig’in yıldız ismi, Fenerbahçe’nin radarına girdi. Fred transferinden sonra bu gelişme Galatasaraylı taraftarları çıldırtacak.

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Türk futbolunun iki büyük rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala rekabetin dozunu artırıyor.

Sarı-lacivertli takım, sezona iddialı bir kadro ile başlamış olsa da orta sahaya yapmayı planladığı 6 numara takviyesiyle adından söz ettiriyor.

Fenerbahçe, transfer sezonunun başlangıcında Arda Güler, Attila Szalai, Bruma, Diego Rossi, Altay Bayındır, Mergim Berisha, ve Willian Arao gibi oyuncuları satışa çıkarmıştı. Bu oyuncuların bonservislerinden elde ettiği gelir, toplamda 55.45 milyon Euro (1.6 milyar TL)

Ancak Fenerbahçe, güçlü bir kadro oluşturmak adına yeni oyuncuları da kadrosuna katmak için 56.8 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödedi.

Sarı-lacivertli kulüp, yıldız isimle transfer sezonunu kapatmak istiyor.

Galatasaray istedi, Fenerbahçe kaptı!

Fotomaç'ta yer alan habere göre; 6 numara bölgesi için arayış içinde olan Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray’ın da transfer listesinde bulunan Wilfred Ndidi’yi kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki oyuncu için temaslarını sıklaştırdı. İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Nijeryalı yıldız, ayrılığa sıcak bakıyor.

Ndidi, bu sezon forma giydiği Leicester'da 7 maça çıkarken 2 gol, 1 asist kaydetti.