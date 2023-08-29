Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımız tur için saha çıkmaya hazırlanıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Play-Off turu rövanş maçlarına çıkacak.
Gruplara kalma mücadelesi veren temsilcilerimizin maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Maçları televizyon başından takip etmek isteyenler maçların hangi kanallarda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Temsilcilerimizin Play-Off turu ilk maçlarında aldıkları sonuçlar şu şekilde;
Molde 2-3 Galatasaray
Fenerbahçe 5-1 Twente
Dinamo Kiev 2-3 Beşiktaş
Genk 2-1 Adana Demirspor
Futbolseverler takımlarımızın rövanş maçlarının hangi kanallardan yayınlanacağını arama motorlarında sık sık araştırıyor.
İşte temsilcilerimizin maçlarının yayınlanacağı kanallar..
29 Ağustos Salı
22:00 Galatasaray - Molde (EXXEN)
31 Ağustos Perşembe
20:00 Twente - Fenerbahçe (S SPORT)
21:00 Beşiktaş - Dinamo Kiev (TRT SPOR)
21:00 Adana Demirspor - Genk (TV 8.5)