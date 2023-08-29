Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları hangi kanalda yayınlanacak?
ensonhaber.com

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımız tur için saha çıkmaya hazırlanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe, ve Adana Demirspor Play-Off turu rövanş maçlarına çıkacak.

Gruplara kalma mücadelesi veren temsilcilerimizin maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Maçları televizyon başından takip etmek isteyenler maçların hangi kanallarda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Temsilcilerimizin Play-Off turu ilk maçlarında aldıkları sonuçlar şu şekilde;

Molde 2-3 Galatasaray

5-1 Twente

Dinamo Kiev 2-3 Beşiktaş

Genk 2-1 Adana Demirspor

Futbolseverler takımlarımızın rövanş maçlarının hangi kanallardan yayınlanacağını arama motorlarında sık sık araştırıyor.

İşte temsilcilerimizin maçlarının yayınlanacağı kanallar..

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları hangi kanalda yayınlanacak?

29 Ağustos Salı

22:00 - Molde (EXXEN)

31 Ağustos Perşembe

20:00 Twente - Fenerbahçe (S SPORT)

21:00 Beşiktaş - Dinamo Kiev (TRT SPOR)

21:00 Adana Demirspor - Genk (TV 8.5)