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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları hangi kanalda yayınlanacak? Abone Olun

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları hangi kanalda yayınlanacak? Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Play-Off turunda oynayacakları rövanş maçlarının yayıncıları belli oldu. İşte temsilcilerimizin maçlarının yayınlanacağı kanallar..

ensonhaber.com Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımız tur için saha çıkmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Play-Off turu rövanş maçlarına çıkacak. Gruplara kalma mücadelesi veren temsilcilerimizin maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maçları televizyon başından takip etmek isteyenler maçların hangi kanallarda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Temsilcilerimizin Play-Off turu ilk maçlarında aldıkları sonuçlar şu şekilde; Molde 2-3 Galatasaray Fenerbahçe 5-1 Twente Dinamo Kiev 2-3 Beşiktaş Genk 2-1 Adana Demirspor Futbolseverler takımlarımızın rövanş maçlarının hangi kanallardan yayınlanacağını arama motorlarında sık sık araştırıyor. İşte temsilcilerimizin maçlarının yayınlanacağı kanallar.. 29 Ağustos Salı 22:00 Galatasaray - Molde (EXXEN) 31 Ağustos Perşembe 20:00 Twente - Fenerbahçe (S SPORT) 21:00 Beşiktaş - Dinamo Kiev (TRT SPOR) 21:00 Adana Demirspor - Genk (TV 8.5)

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