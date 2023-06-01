Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları.. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Lig maçının biletleri hakkında aramalar hız kazandı. Peki dev derbinin biletleri satışa çıktı mı bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar..

Süper Lig şampiyonu olmayı garantileyen Galatasaray 37. hafta maçında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray geçtiğimiz hafta oynanan maçların ardından ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı. Sarı kırmızılılar bu hafta evinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbiyi tribünden takip etmek isteyen futbolseverler bilet alma telaşına girdi. Peki derbi maçın biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar oldu? 4 Haziran 2023 tarihinde NEF Stadyumu'nda oynanacak derbi maçının biletlerini almak isteyenler biletlerin ne zaman çıkacağı ve bilet fiyatlarını merak ediyorlardı. Biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatları kesinleşti. Biletler ne zaman satışa çıkacak ve fiyatları ne kadar? Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Lig maçı biletleri 1 Haziran (bugün) saat 11:00 itibariyle satışa çıktı. Satışa çıkan biletler çok kısa süre içerisinde tükendi. İşte dev derbinin bilet fiyatları..