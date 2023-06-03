Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB - GS derbisi saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'in 37. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadelenin detayları belli oldu. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılarda, derbi sonrası kupa töreni gerçekleşecek. Şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele eden iki efsane takım bu sezon son maçlarına çıkıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç için geri sayım başladı. Maçın detayları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB - GS derbisi saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yarın saat 19:00'da başlayacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem, Olivieira, Torreira, Rashica, Mertens, Icardi Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arão, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia, Batshuayi