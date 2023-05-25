Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak? Derbinin tarihi belli oldu.. Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih belli oldu. İşte dev derbinin tarihi..

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ne zaman oynanacağı merak ediliyordu. TFF tarafından yapılan açıklama ile derbinin tarihi ve oynanacağı saat belli oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği derbi Galatasaray'ın sahasında oynanacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray deplasmanda 3-0 kazanmıştı. Peki, ligin 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak? İşte derbinin tarihi.. Derbinin tarihi belli oldu Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak..