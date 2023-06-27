Galatasaray - Hull City hazırlık maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray - Hull City hazırlık maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Galatasaray, yeni sezona hazırlıklara başlıyor. Sarı kırmızılılar, hazırlık maçında ilk rakibi Hull City ile karşı karşıya gelecek. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz takım ile Süper Lig'in şampiyonunun mücadelesine yoğun ilgi bekleniyor. Futbol severlerin merak konuları arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları... GS-Hull City maçı ne zaman? Galatasaray - Hull City maçı 5 Temmuz Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak olan maçın yayıncısı ve muhtemel 11'leri henüz belli olmadı. Detaylar netleştikçe haberimiz güncellenecektir. .