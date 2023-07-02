Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılılar ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaşacak. İşte maçın detayları..

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship Lig takımlarından Hull City ile karşılaşacak. Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City yeni sezon hazırlıkları kapsamında ülkemize geliyor. Galatasaray'dan yapılan açıklamada Hull City ile bir hazırlık maçı yapılacağının duyrulmasının ardından maçın detayları merak uyandırdı. Peki, Galatasaray - Hull City maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Galatasaray - Hull City maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray - Hull City maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.