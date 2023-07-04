Galatasaray - Hull City maçı ne zaman ve nerede oynanacak? GS hazırlık maçı hangi kanalda? Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray, ilk hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği maçın detayları belli oldu.

Geçtiğimiz sezon büyük bir başarı elde eden Galatasaray, Süper Lig şampiyonluk kupasını kaldırdı. 23. kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, şimdi ise yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray, bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil etmek için ön eleme turlarına çıkacak. Devler Ligi elemesi öncesinde hazırlık maçları başlıyor. İlk hazırlık maçında İngiliz ekibi Hull City ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmaya ilişkin detaylar araştırılmaya başladı. Peki Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? GS hazırlık maçı nerede ve hangi statta oynanacak? İşte merak edilenler… Galatasaray - Hull City maçı ne zaman? Galatasaray - Hull City hazırlık maçı, 5 Temmuz Çarşamba günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.