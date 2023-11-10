Galatasaray istedi, Fenerbahçe kaptı! Milli oyuncuyla imzalar atılıyor Orta saha arayışını sürdüren Fenerbahçe’den, Galatasaray’a bir transfer çalımı daha geliyor. Yaz transfer döneminde Galatasaray’ın istediği milli oyuncuya Fenerbahçe de talip oldu. Milli yıldız, kararını verdi.

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Şampiyonlar Ligi’nde ve Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesine devam eden Galatasaray’a Fenerbahçe’den transfer çalımı geldi.

Yaz transfer sezonu boyunca büyük başarılara imza atan sarı-kırmızılılar, Avrupa’da forma giyen milli oyuncuyu radarına almıştı.

Milli yıldız, Erden Timur’un teklifini reddetmişti. Galatasaray’ın iletişime geçtiği milli oyuncuya Fenerbahçe de talip oldu.

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, orta saha takviyesi yapmayı planlıyor.

Sarı-lacivertliler, daha önce Galatasaray’ın da talip olduğu yıldız oyuncu için devreye girdi.

Fenerbahçe aradığını A Milli Takım'da buldu!

TRT Spor’da yer alan habere göre; Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Galatasaray’ın talip olduğu milli oyuncu Salih Özcan için Ocak ayında somut adımlar atmaya başlayacak.

Almanya ekibi Borussia Dortmund’da forma giyen Salih Özcan’ın piyasa değeri 13 milyon Euro. Ayrıca 2 buçuk yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Salih Özcan, A Milli Takım’da çıktığı 14 maçta 1 asist kaydetti.