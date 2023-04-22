Galatasaray - Karagümrük maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig 31. hafta! Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki GS Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta lider Galatasaray, Karagümrük'ü konuk edecek. Ligde son 3 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, bu maçı da kazanıp hanesine 3 puan yazdırmak için mücadele edecek. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0’lık skorla kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar kendi sahasında yaptığı galibiyet serisini bozmak istemiyor. Ev sahibi Galatasaray, ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip Fatih Karagümrük ise, ligde bu sezon oynadığı 28 maçta, 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 yenilgi alarak topladığı 40 puanla 8. sırada yer alıyor. Galatasaray’da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi’nin sakatlığı sebebiyle Karagümrük karşısında forma giymesi beklenmiyor. Mücadeleye kısa bir zaman kala maçın detayları araştırılmaya başladı. Peki Galatasaray - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Galatasaray - Karagümrük maçı ne zaman? Nef Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray - Karagümrük maçı yarın saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak olan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.