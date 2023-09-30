Galatasaray'a kabus yaşattı! Icardi tebrik etti! Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü kimdir? Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray karşısında yaptığı 12 net kurtarış ile kariyer rekoruna imza attı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Sarı kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü maçta geriden gelerek Ankaragücü'nü mağlu etmeyi başardı.

Ankaragücü 48. dakikada Renaldo Cephas'ın attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen Wilfried Zaha ve Hayrullah Bilazer'in kendi kalesine attığı golle mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Skordan bağımsız olarak dikkatleri üzerine çeken isim ise Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü oldu.

Ankaragücü kalecisi yaptığı kurtarışlar ile geceye damgasını vurdu.

Icardi tebrik etti

Mauro Icardi'nin bir pozisyonda vurduğu kafa vuruşunu çıkaran Bahadır Güngördü, Icardi'den tebrik aldı. Arjantinli yıldız futbolcu kurtarış sonrası Bahadır Güngördü'nün yanına giderek tebrik etti.

Kaleci Bahadır Güngördü, Galatasaray karşısında yaptığı 12 kurtarışla ligde sezon rekorunu kırdı.

Birçok kritik kurtarışa imza atan Bahadır Güngördü, 2 gol yemesine rağmen 9,4 puanla sahanın en yüksek rating alan futbolcusu oldu.

Bahadır Güngördü Süper Lig kariyerinde en çok kurtarış yaptığı maçı oynadı.

Bahadır Güngördü kimdir?

Bahadır Han Güngördü 16 Ocak 1996 tarihinde Çorum'da dünyaya geldi. Futbola 2009 yılında Çorum Gençlerbirliği altyapısında başlayan Bahadır Han Güngördü 2012 yılında Kardemir Karabükspor altyapısına transfer edildi.

2012-2016 yılları arasında Kardemir Karabükspor'un çeşitli yaş gruplarında forma giyen Bahadır Han Güngördü, 2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarında Ankara Demirspor'da kiralık olarak forma giydi.

2018/2019 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Bahadır Han Güngördü buradan 1461 Trabzon takımına kiralandı.

Daha sonra birer sezon Boluspor ve Ankara Demirspor forması giyen Bahadır Han Güngördü 2021/2022 sezonundan bu yana Ankaragücü forması giymektedir.