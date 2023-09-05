Galatasaray kimleri transfer etti? İşte Galatasaray'a gelen futbolcular.. Galatasaray 2023-2024 transferleri.. Son şampiyon Galatasaray yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girdi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın şimdiye kadar yaptığı tüm transferleri sizler için derledik. İşte Galatasaray'a gelen futbolcular..

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Geçen sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray 2023/2024 sezonu içinde iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray gruplara kalmayı başardı ve A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti.

Sarı kırmızılılar hem Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için güçlü bir kadro kuruyor.

Transfer sezonunda birçok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray oldukça güçlü bir takım oluşturarak Avrupa'da başarı elde etmek istiyor.

Futbolseverler Galatasaray'ın şimdiye kadar yaptığı transferleri araştırmaya başladı. Sarı kırmızılı takımın yaptığı tüm transferleri sizler için derledik.

İşte yaz transfer sezonunda Galatasaray'ın transfer ettiği futbolcular..

Kaan Ayhan

2022/2023 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan satın alma opsiyonu kullanılarak 2.8 Milyon Euro karşılığında Sassuolo'dan transfer edildi.

Angelino

Galatasaray, Leipzig forması giyen Angelino'yu 2023-2024 sezonu için kiralık olarak kadrosuna kattı. Leipzig'e kiralama bedeli olarak 1,5 Milyon Euro ödenecek.

Halil Dervişoğlu

Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılılar bu transfer için futbolcunun eski kulübüne 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Wilfried Zaha

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Wilfried Zaha, yıllık 4 milyon 350 Bin Euro maaş alacak. Zaha ayrıca 2 milyon 330 bin Euro tutarında imza parası aldı.

Cedric Bakambu

Al Nasr kulübünden 700 Bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cedric Bakambu, Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Mauro Icardi

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla göz dolduran Mauro Icardi yeni sezonda bonservisi ile transfer edildi. Galatasaray, PSG’ye Icardi’nin bonservisi için 10 milyon euro ödeyecek. Bu ödeme 4 taksit şeklinde yapılacak.

Kerem Demirbay

Galatasaray'ın Bayer Leverkusen'den 3.7 Milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Kerem Demirbay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Günay Güvenç

Galatasaray, Gaziantep FK'da forma giyen Günay Güvenç'i 250 bin Euro bonservis bedeli ile renklerine bağladı. Günay Güvenç ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Tete

Tete ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varan Galatasaray futbolcuya bir sezon için net 2.800.000 Euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 Euro net imza ücreti ödeyecek.

İlhami Siraçhan Nas

Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas'ı 10 milyon TL bonservis ücreti karşılığında 5 yıllığına transfer etti.

Hakim Ziyech

Galatasaray, Chelsea'den Faslı yıldız Hakim Ziyech'i bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Tanguy Ndombele

Galatasaray, Tanguy Ndombele'yi satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattı. Ndombele'nin satın alma opsiyonu ise 15 milyon Euro olarak açıklandı.

Davinson Sanchez

Galatasaray, Davinson Sanchez ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşmaya varmış olup futbolcuya her sezon için net 3.200.000 Euro sezonluk ücret ödeyecek. Ayrıca Davinson Sanchez'in eski takımına, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle, 9.500.000 Euro transfer bedeli ödenecek.