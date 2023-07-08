Galatasaray- Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hazırlık kampı için Avusturya'ya giden Galatasaray buradaki ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Kisvarda ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren son şampiyon Galatasaray hazırlık kampı için Avusturya'ya gidecek. 2023/2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de Hull City ile bir hazırlık maçı oynamış ve maçı 4-3 kaybetmişti. Futbolseverler Galatasaray - Kisvarda maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Peki, Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman? Galatasaray ile Kisvarda arasında oynanacak hazırlık maçı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Merkür Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı.