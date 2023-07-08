Galatasaray- Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren son şampiyon hazırlık kampı için Avusturya'ya gidecek.

2023/2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda ile karşılaşacak.

Sarı kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de Hull City ile bir hazırlık maçı oynamış ve maçı 4-3 kaybetmişti.

Futbolseverler Galatasaray - Kisvarda maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki, Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..

Galatasaray- Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman?

Galatasaray ile Kisvarda arasında oynanacak hazırlık maçı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Merkür Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı.