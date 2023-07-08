Yeni sezon çalışmalarını sürdüren son şampiyon Galatasaray hazırlık kampı için Avusturya'ya gidecek.
2023/2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda ile karşılaşacak.
Sarı kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de Hull City ile bir hazırlık maçı oynamış ve maçı 4-3 kaybetmişti.
Futbolseverler Galatasaray - Kisvarda maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..
Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman?
Galatasaray ile Kisvarda arasında oynanacak hazırlık maçı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Merkür Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı.