Galatasaray- Kisvarda maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren son şampiyon Avusturya'da kampa girdi.

2023/2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda ile karşılaşacak.

Galatasaray yeni sezon öncesi çıktığı ilk hazırlık maçında Hull City'e 4-3 kaybetmişti.

Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı kırmızılılar ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Kisvarda ile kozlarını paylaşacak.

Futbolseverler Galatasaray - Kisvarda maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki, Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..

Galatasaray- Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman?

Galatasaray ile Kisvarda arasında oynanacak hazırlık maçı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak.

Merkür Arena Stadyumu'nda oynanacak GS TV ekranlarından naklen yayınlanacak.