Galatasaray- Kisvarda maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren son şampiyon Galatasaray Avusturya'da kampa girdi.
2023/2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda ile karşılaşacak.
Galatasaray yeni sezon öncesi çıktığı ilk hazırlık maçında Hull City'e 4-3 kaybetmişti.
Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı kırmızılılar ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Kisvarda ile kozlarını paylaşacak.
Futbolseverler Galatasaray - Kisvarda maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..
Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman?
Galatasaray ile Kisvarda arasında oynanacak hazırlık maçı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak.
Merkür Arena Stadyumu'nda oynanacak maç GS TV ekranlarından naklen yayınlanacak.