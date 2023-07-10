Galatasaray- Kisvarda maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray buradaki ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Kisvarda ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren son şampiyon Galatasaray Avusturya'da kampa girdi. 2023/2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda ile karşılaşacak. Galatasaray yeni sezon öncesi çıktığı ilk hazırlık maçında Hull City'e 4-3 kaybetmişti. Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı kırmızılılar ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Kisvarda ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Galatasaray - Kisvarda maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Peki, Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman? Galatasaray ile Kisvarda arasında oynanacak hazırlık maçı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Merkür Arena Stadyumu'nda oynanacak maç GS TV ekranlarından naklen yayınlanacak.