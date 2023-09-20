Galatasaray - Kopenhag maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS Şampiyonlar Ligi maçı CANLI İZLE UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda temsilcimiz Galatasaray, Danimarka’nın güçlü ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde maçın detayları araştırılmaya başladı. Peki, Galatasaray – Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? İşte tüm detaylar…

ensonhaber.com UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray bu büyük arenada boy gösterecek. Galatasaray, A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarıyla mücadele edecek. Cimbom ilk hafta maçında ise, taraftarı önünde Kopenhag'ı ağırlayacak. Galatasaray, bu kritik maça tam kadro hazırlanıyor ve hiçbir sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor. Özellikle Wilfried Zaha'nın performansı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaparak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Kritik maça saatler kala heyecan giderek artıyor. Maçın canlı yayınlanacağı kanal da merak edilen detaylardan biri. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman? Rams Park Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Kopenhag maçı bu akşam saat 19:45'te başlayacak. Karşılaşma, EXXEN platformunda canlı yayınlanacak. GALATASARAY - KOPENHAG ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI İZLE Muhtemel 11'ler Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi Kopenhag: Grabara, Jelert, Vavro, Diks, Meling, Claesson, Falk, Achouri, Gonçalves, Elyounoussi, Larsson.

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