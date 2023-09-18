Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray'ın Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçının detayları belli oldu. İşte mücadelenin merak edilenleri..

ensonhaber.com Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A grubunda oynayacağı ilk maç için geri sayım başladı. Temsilcimiz Galatasaray, A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti. Galatasaray gruplardaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile sahasında karşı karşıya gelecek. Kopenhag maçı öncesinden Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray mücadeleyi 4-2 kazanarak moral depoladı. Futbolseverler büyük bir sabırsızlıkla Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasını bekliyor. İki takım son olarak 2013 yılında Şampiyonlar Ligi maçında İstanbul'da karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray maçı 3-1 kazanmıştı. 10 yıl aradan sonra ilk kez mücadele edecek olan Galatasaray ve Kopenhag maçı hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın detayları.. Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman? Galatasaray ile Kopenhag arasında oynanacak mücadele 20 Eylül 2023 Çarşamba günü oynanacak. Saat 19:45'te oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray son antrenmanını 19 Eylül Salı günü saat 18.15’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirecek. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu saat 17.30’da basın toplantısı gerçekleştirecek.

Salih Demirgan

Seo Editor

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