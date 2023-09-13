Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu Galatasaray'ın Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçının detayları belli oldu. İşte mücadelenin merak edilenleri..

ensonhaber.com Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek temsilcimiz Galatasaray, A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti. Galatasaray gruplardaki ilk maçında sahasında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray güçlü bir kadro kurarak Avrupa'da başarı elde etmek istediğini gösterdi. Futbolseverler büyük bir sabırsızlıkla Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasını bekliyor. İki takım son olarak 2013 yılında Şampiyonlar Ligi maçında İstanbul'da karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray maçı 3-1 kazanmıştı. 10 yıl aradan sonra ilk kez mücadele edecek olan Galatasaray ve Kopenhag maçı hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın detayları.. Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman? Galatasaray ile Kopenhag arasında oynanacak mücadele 20 Eylül 2023 Çarşamba günü oynanacak. Saat 19:45'te oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde; Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu

Salih Demirgan

Seo Editor

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