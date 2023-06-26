Galatasaray, Leandro Paredes'i transfer etti mi? Leandro Paredes kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte kariyeri Galatasaray'ın transfer etmek istediği Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Leandro Paredes kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

2023-2024 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta saha transferi için Leandro Paredes ile ilgileniyor.

Arjantinli yıldız futbolcunun sarı kırmızılı takıma imza atmaya yakın olduğu dile getiriliyor.

Bonservisi PSG'de bulunan Arjantinli futbolcu geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçirdi.

Leandro Paredes'in gelecek sezon başka bir takımda oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

İtalyan basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, Leandro Paredes ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Leandro Paredes ile yıllık 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllığına anlaşan Galatasaray'ın PSG ile bu hafta içi resmi sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Transfer iddialarının adından Paredes hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Leandro Paredes kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

Leandro Paredes kimdir?

Leandro Paredes 29 Haziran 1994 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Paredes profesyonel kariyerine 2010 yılında Boca Juniors kulübünde başladı.

Daha sonra sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit Saint Petersburg ve PSG ve Juventus kulüplerinde oynadı.

Kulüp kariyerinde 326 maça çıkan Leandro Paredes 26 gol kaydetti. Arjantin A Milli takımıyla 53 maça çıkan Paredes milli formayla 5 gole imza attı.

Leandro Paredes, Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in kazandığı 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin milli takım kadrosunda yer aldı.