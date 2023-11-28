Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak mı? UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United'ı konuk edecek. İşte zorlu karşılaşmanın detayları...

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı, Türk futbolseverlerini Galatasaray'ın ev sahipliğindeki kritik mücadeleye odakladı.

A Grubu'nda 4 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray, Manchester United karşısında alacağı galibiyetle sıralamadaki yerini yukarılara taşımayı hedefliyor.

Devler Ligi’nin kritik maçında, Türk temsilcisi Galatasaray, İngiliz devi Manchester United'ı kendi sahasında ağırlayacak.

İlk karşılaşmada deplasmanda rakibini 3-2 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdıran Galatasaray, şimdi sahasında da galibiyet arayacak.

Kritik mücadeleye saatler kala heyecan arttı. Maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor.

Yıldız isimler yok!

Şampiyonlar Ligi son maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford başta olmak üzere, Danimarkalı oyuncu Eriksen, Casemiro ve Lisandro Martinez Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Ayrıca Rasmus Höjlünd’un Galatasaray ile olan karşılaşmaya yetişip yetişemeyeceği belirsiz.

Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman?

Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray – Manchester United maçı, 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20:45’te başlayacak. Karşılaşma EXXEN platformunda canlı yayınlanacak.