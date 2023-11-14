Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında oynayacağı Manchester United maçı hakkında aramalar hız kazandı.
Şampiyonlar Ligi A grubu 5. maçında oynanacak olan zorlu mücadele gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyor.
İki takım arasında İngiltere'de oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray 3-2'lik skorla kazanmayı başarmıştı.
Grupta oynanan ilk 4 maçın ardından Galatasaray 4 puan ile 3. sırada yer alırken Manchester United 3 puan ile 4. sırada yer alıyor.
Gruptan çıkma yolunda son derece büyük önem taşıyan maç futbolseverler tarafından büyük bir heyecan ile bekleniyor.
Milli ara sonrası oynanacak olan maçın detaylarını sizler için derledik.
Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman?
Galatasaray - Manchester United maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20:45'te oynanacak. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında yayınlanacak.