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Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında İngiliz devi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. İşte zorlu maçın detayları..