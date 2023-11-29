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Galatasaray - Manchester United maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Manchester United maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Manchester United - Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

ensonhaber.com Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Galatasaray ile Manchester United arasında oynanacak maç için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı. Futbolseverler Galatasaray - Manchester United maçının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. İki takım arasında İngiltere'de oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray 3-2 kazanmıştı. İki takımında gruptan çıkma şansını sürdürdüğü grupta heyecan en üst seviyede. Peki, Galatasaray - Manchester United - maçı saat kaçta başlayacak ve kanalda yayınlanacak? İşte, Galatasaray - Manchester United maçının yayınlanacağı kanal.. Galatasaray -Manchester United - maçı hangi kanalda? Galatasaray ile Manchester United arasında oynanacak mücadele bugün saat 20:30'da başlayacak. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.