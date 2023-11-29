Galatasaray - Manchester United maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında Manchester United'ı konuk edecek.
Galatasaray ile Manchester United arasında oynanacak maç için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.
Futbolseverler Galatasaray - Manchester United maçının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.
İki takım arasında İngiltere'de oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray 3-2 kazanmıştı. İki takımında gruptan çıkma şansını sürdürdüğü grupta heyecan en üst seviyede.
Peki, Galatasaray - Manchester United - maçı saat kaçta başlayacak ve kanalda yayınlanacak?
İşte, Galatasaray - Manchester United maçının yayınlanacağı kanal..
Galatasaray -Manchester United - maçı hangi kanalda?
Galatasaray ile Manchester United arasında oynanacak mücadele bugün saat 20:30'da başlayacak.
Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.