Galatasaray - Manchester United maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray maçı hangi kanalda?
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Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında Manchester United'ı konuk edecek.

Galatasaray ile Manchester United arasında oynanacak maç için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.

Futbolseverler Galatasaray - Manchester United maçının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

İki takım arasında İngiltere'de oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray 3-2 kazanmıştı. İki takımında gruptan çıkma şansını sürdürdüğü grupta heyecan en üst seviyede.

Peki, Galatasaray - Manchester United - maçı saat kaçta başlayacak ve kanalda yayınlanacak?

İşte, Galatasaray - Manchester United maçının yayınlanacağı kanal..

Galatasaray -Manchester United - maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Manchester United arasında oynanacak mücadele bugün saat 20:30'da başlayacak.

Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.