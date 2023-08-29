Galatasaray - Molde maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Molde'yi konuk ediyor.
Galatasaray ile Molde arasında oynanacak rövanş maçı için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.
Galatasaray deplasmanda 3-2 yendiği maçın rövanşında taraftarı önünde gruplara kalmak için mücadele edecek.
Futbolseverler Galatasaray - Molde maçının hangi kanalda yayınlanacağını arama motorlarında sık sık araştırıyor.
Sosyal medyada şifresiz kanalda yayınlanacağı bilgisinin dolaştığı maçın hangi kanalda yayınlanacağı kesinleşti.
İşte Galatasaray - Molde maçının yayınlanacağı kanal..
Galatasaray - Molde maçı hangi kanalda?
Galatasaray - Molde maçı 29 Ağustos 2023 Salı (bugün) günü Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.