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Galatasaray - Molde maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray maçı hangi kanalda? Abone Olun

Galatasaray - Molde maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında oynanacak olan Galatasaray - Molde maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

ensonhaber.com Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Molde'yi konuk ediyor. Galatasaray ile Molde arasında oynanacak rövanş maçı için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı. Galatasaray deplasmanda 3-2 yendiği maçın rövanşında taraftarı önünde gruplara kalmak için mücadele edecek. Futbolseverler Galatasaray - Molde maçının hangi kanalda yayınlanacağını arama motorlarında sık sık araştırıyor. Sosyal medyada şifresiz kanalda yayınlanacağı bilgisinin dolaştığı maçın hangi kanalda yayınlanacağı kesinleşti. İşte Galatasaray - Molde maçının yayınlanacağı kanal.. Galatasaray - Molde maçı hangi kanalda? Galatasaray - Molde maçı 29 Ağustos 2023 Salı (bugün) günü Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

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