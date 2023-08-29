Galatasaray - Molde maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray maçı hangi kanalda?
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Molde'yi konuk ediyor.

ile Molde arasında oynanacak rövanş maçı için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.

Galatasaray deplasmanda 3-2 yendiği maçın rövanşında taraftarı önünde gruplara kalmak için mücadele edecek.

Futbolseverler Galatasaray - Molde maçının hangi kanalda yayınlanacağını arama motorlarında sık sık araştırıyor.

Sosyal medyada şifresiz kanalda yayınlanacağı bilgisinin dolaştığı maçın hangi kanalda yayınlanacağı kesinleşti.

İşte Galatasaray - Molde maçının yayınlanacağı kanal..

Molde - Galatasaray maçı TV 8,5'ta mı? Galatasaray maçı hangi kanalda? TV 8,5 yayın akışı..

Galatasaray - Molde maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Molde maçı 29 Ağustos 2023 Salı (bugün) günü Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.