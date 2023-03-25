Galatasaray NEF - Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Basketbol Süper Lig'inin 22. haftasında Galatasaray NEF sahasında Bursa ekibi Frutti Extra Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray NEF, Türkiye Basketbol Süper Lig'inde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet 12 mağlubiyet alarak 8. sırada bulunuyor.
Frutti Extra Bursaspor ise oynadığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak 5. sırada yer alıyor.
Büyük heyecana sahne olacak maçın detayları basketbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
Peki Galatasaray NEF - Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları..
Galatasaray NEF - Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman?
Galatasaray NEF - Frutti Extra Bursaspor maçı 25 Mart Cumartesi (bugün) saat 20.30'da oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Galatasaray NEF - Frutti Extra Bursaspor mücadelesi beIN SPORTS 5 kanalından canlı yayınlanacak.