Galatasaray NEF - Unicaja Malaga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray NEF, Basketbol Şampiyonlar Ligi Top 16 K Grubu’ndaki 4. maçında İspanyol ekibi Unicaja Malaga'yı konuk edecek.
Temsilcimiz Galatasaray NEF, 7 Mart Salı günü deplasmanda konuk oluğu Unicaja Malaga'ya 81-76'lık skorla mağlup oldu.
Grupta oynadığı 3 maçıda kazanan İspanyol ekibi liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray NEF ise 3 maçte elde ettiği 1 galibiyet 2 mağlubiyet ile 3. sırada yer alıyor.
Basketbolseverler Sinan Erdem Spor Salonu’nda olan oynanacak Galatasaray NEF - Unicaja Malaga maçının detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Galatasaray NEF - Unicaja Malaga maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Galatasaray NEF - Unicaja Malaga maçı ne zaman?
Galatasaray NEF - Unicaja Malaga maçı 9 Mart 2023 Perşembe (bugün) günü oynanacak. Zorlu mücadele Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayınlanacak.