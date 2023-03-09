Galatasaray NEF - Unicaja Malaga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray NEF, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu 4. maçında İspanyol ekibi Unicaja Malaga ile kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

Galatasaray NEF, Basketbol Şampiyonlar Ligi Top 16 K Grubu’ndaki 4. maçında İspanyol ekibi Unicaja Malaga'yı konuk edecek. Temsilcimiz Galatasaray NEF, 7 Mart Salı günü deplasmanda konuk oluğu Unicaja Malaga'ya 81-76'lık skorla mağlup oldu. Grupta oynadığı 3 maçıda kazanan İspanyol ekibi liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray NEF ise 3 maçte elde ettiği 1 galibiyet 2 mağlubiyet ile 3. sırada yer alıyor. Basketbolseverler Sinan Erdem Spor Salonu’nda olan oynanacak Galatasaray NEF - Unicaja Malaga maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray NEF - Unicaja Malaga maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Galatasaray NEF - Unicaja Malaga maçı ne zaman? Galatasaray NEF - Unicaja Malaga maçı 9 Mart 2023 Perşembe (bugün) günü oynanacak. Zorlu mücadele Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayınlanacak.