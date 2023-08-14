Galatasaray - NK Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija’yı 3-0 mağlup eden Galatasaray, rövanş maçına çıkıyor. Nef Stadı'nda oynanacak olan maçın detayları belli oldu. Peki, Galatasaray - NK Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, bu turda Slovenya ekibi Olimpija ile eşleşti. Turun ilk maçında deplasmandan 3-0'lık skorla ayrıldı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, rövanş maçında NK Olimpija'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaskvik - Molde karşılaşmasının galibi ile eşleşecek. Karşılaşmaya kısa bir zaman kala detaylar araştırılmaya başladı. Peki , Galatasaray - NK Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Galatasaray - Olimpija maçı ne zaman? Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Olimpija maçı 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 21:00'da başlayacak. Maç, D Smart platformundaki Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Bardakçı, Karatas; Midtsjo, Kutlu; Yılmaz, Mertens, Aktürkoğlu; Icardi NK Olimpija Ljubljana: Vidovsek; Silva, Ratnik, Karamatic, Sualehe; Elsnik, Doffo; Seslar, Posavec, Fadida; Pedro