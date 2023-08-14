Galatasaray - NK Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu heyecanı devam ediyor.

Temsilcimiz Galatasaray, bu turda Slovenya ekibi Olimpija ile eşleşti. Turun ilk maçında deplasmandan 3-0'lık skorla ayrıldı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, rövanş maçında NK Olimpija'yı ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaskvik - Molde karşılaşmasının galibi ile eşleşecek.

Karşılaşmaya kısa bir zaman kala detaylar araştırılmaya başladı. Peki , Galatasaray - NK Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Galatasaray - Olimpija maçı ne zaman?

Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Olimpija maçı 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 21:00'da başlayacak. Maç, D Smart platformundaki Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Bardakçı, Karatas; Midtsjo, Kutlu; Yılmaz, Mertens, Aktürkoğlu; Icardi

NK Olimpija Ljubljana: Vidovsek; Silva, Ratnik, Karamatic, Sualehe; Elsnik, Doffo; Seslar, Posavec, Fadida; Pedro