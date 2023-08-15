Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı izle.. Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor..

ensonhaber.com Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kazanarak büyük bir avantaj elde etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu kaydetmişti. Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile sahasında oynayacağı maçın detayları merak uyandırdı. Mücadeleyi televizyon başından takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman? Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 21:00'de Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Spor SMART kanalından naklen yayınlanacak.