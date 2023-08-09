Galatasaray - Olimpija Ljubljana rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda sahasında oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının detayları belli oldu. İşte maçın merak edilenleri..

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla karşı karşıya geldi. Temsilcimiz deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kazanarak büyük bir avantaj elde etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu kaydetti. Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile sahasında oynayacağı maçın detayları merak uyandırdı. Peki, Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman? Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 21:00'de Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak.