Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa ne kadar kazanacak? UEFA para ödüllerini açıkladı.. UEFA, 2023-24 sezonunda dağıtacağı para ödülü miktarlarını açıkladı. İşte takımlara dağıtılacak para miktarları..

UEFA, 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde dağıtacağı para ödüllerinin miktarını açıkladı.

Açıklanan gelir dağılımında en yüksek ödemeler Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlara verilecek.

Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı 15,64 milyon Euro olarak açıklandı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım, 15,64 milyon Euro'luk ayak bastı parası alacak.

Takımlar Şampiyonlar Ligi grup maçlarında alınacak her galibiyette 2,8 milyon, beraberlikte ise 930 bin Euro kazanacak.

İşte UEFA'nın bu sezon Avrupa kupalarında dağıtacağı para ödülleri..

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa ne kadar kazanacak?

Bilindiği üzere Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde yaklaşık 25 milyon Euro gelir elde edecek.

Galatasaray gruplara kalması durumunda katılım payı olarak 15,64 milyon Euro, katsayı kaleminden 7,9 milyon Euro ve yayın havuzundan 1,5 milyon euro gelir elde edecek.