Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba akşamı oynanan maçların ardından oluşan puan durumu merak uyandırdı. İşte Galatasaray'ın grubunda oluşan puan tablosu..

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Şampiyonlar Ligi'nde 2023/2024 sezonu heyecanı Çarşamba akşamı oynanan 8 maç ile başladı.

A, B, C ve D grubunda oynanan maçların ardından gruplardaki ilk maçların sonuçları ve oluşan puan durumu merak uyandırdı.

Temsilcimiz Galatasaray'ında yer aldığı A grubunda ilk maçlar oynandı. Bilindiği üzere A grubunda Galatasaray, Manchester United, Kopenhag ve Bayern Münih yer alıyor.

Galatasaray A grubu ilk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Mohamed Elyounoussi ve Diogo Gonçalves'in gollerine engel olamayan temsilcimiz Galatasaray, 86. dakikada Sacha Boey 88. dakikada ise Tete'nin attığı goller ile mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'da Tete maçın oyuncusu seçildi.

Galatasaray’ın bulunduğu Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih evinde Manchester United’ı 4-3 mağlup etti. Alman ekibi bu skorla grubun liderlik koltuğuna oturdu.

Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu

1) Bayern Münih - 3 puan

2) Copenhag - 1 puan

3) Galatasaray - 1 puan

4) Manchester United - 0 puan