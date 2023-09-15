Galatasaray - Samsunspor maçı en zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Yılport Samsunspor’u konuk edecek. Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

ensonhaber.com Milli aradan sonra Trenyol Süper Lig’de 5. hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray bu hafta Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. İki takımın karşı karşıya geleceği bu mücadele öncesinde taraftarlar ve futbolseverler büyük bir heyecanla bekliyor. Galatasaray, ligin ilk 4 haftasında 3 maça çıktı ve 2 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek toplamda 7 puan topladı. Bu başarılı performansla sarı-kırmızılı ekip, puan cetvelinde 3. sırada yer alıyor. Öte yandan Süper Lig'e 11 yıl aradan sonra geri dönen Samsun temsilcisi Yılport Samsunspor, 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kritik mücadele için zaman daralırken, arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Peki, Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman? Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray - Samsunspor maçı 16 Eylül 2023 Cumartesi (yarın) saat 20:00’de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Galatasaray: Fernando Muslera, Angelino, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Sacha Boey, Kerem Demirbay, Tete, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens. Samsunspor: Okan Kocuk, Rick Van Drongelen, Alim Öztürk, Marc Bola, Zeki Yavru, Moryke Fofana, Olivier Ntcham, Emre Kılınç, Kingsley Schindler, Taylan Antalyalı, Marius Mouandilmadji.

Kübra Kireççi

Editor

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