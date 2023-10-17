Galatasaray servet kazanabilir! Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! 265 milyon TL.. Galatasaray'ın Leicester City'e kiraladığı Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. Eğer bu şartlar gerçekleşirse Galatasaray servet kazanacak..

ensonhaber.com

A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonasına gitmeyi garantiledi.

Pazar günü Konya'da Letonya'yı konuk eden A Milli Takımımız karşılaşmayı 4-0 kazanarak EURO 2024 biletini aldı.

Karşılaşmanın ilk golünü atan ve müthiş bir performans sergileyen Yunus Akgün dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'ın İngiltere Championship takımlarından Leicester City'e kiraladığı Yunus Akgün'ün sözleşme detayları ortaya çıktı.

500 bin Euro karşılığında Leicester City'ye kiralanan Yunus'un sözleşmesinde şartlı satın alma opsiyonu bulunuyor.

Galatasaray servet kazanabilir

Galatasaray, KAP'a yaptığı bildirimde Yunus Akgün'ün şarta bağlı transfer bedelinin 9 milyon Euro olduğunu açıklamıştı.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre Yunus Akgün, Leicester formasıyla bu sezon 25 maça çıkar ve Leicester City, Premier Lig'e yükselirse İngiliz ekibi, futbolcunun bonservisini 9 milyon Euro'ya almak zorunda.

Bu şartlar gerçekleşmese dahi Leicester City istediği taktirde yine 9 milyon Euro ödeyerek Yunus Akgün'ü transfer edebilir.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray güncel kur ile yaklaşık 265 milyon TL'yi kasasına koyacak.

Milli futbolcumuz Leicester formasıyla şimdiye kadar 8 maçta forma giydi..