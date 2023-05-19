Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig 35. hafta Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, Sivasspor'u konuk edecek. Şampiyonluk yarışında tablo giderek kızışıyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu. Peki Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta lider konumda olan Galatasaray, Sivasspor'u ağırlayacak. Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta sarı kırmızılılar deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etmişti. Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon çıktığı 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 76 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip Sivasspor ise, ligde bu sezon çıktığı 33 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak topladığı 37 puanla 11. sırada yer alıyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu. Peki Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman? Nef Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Galatasaray - Sivasspor maçı 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü (yarın) saat 19:00'da başlayacak. beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak olan maçı Arda Kardeşler yönetecek.