Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig 35. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta lider konumda olan Galatasaray, Sivasspor'u ağırlayacak.
Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta sarı kırmızılılar deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etmişti.
Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon çıktığı 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 76 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Sivasspor ise, ligde bu sezon çıktığı 33 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak topladığı 37 puanla 11. sırada yer alıyor.
Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu. Peki Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman?
Nef Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Galatasaray - Sivasspor maçı 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü (yarın) saat 19:00'da başlayacak. beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak olan maçı Arda Kardeşler yönetecek.