GALATASARAY SON VİRAJDA! Galatasaray - Molde maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Norveç temsilcisi Molde'yi evinde ağırlayacak.
Temsilcimiz geçen hafta deplasmanda oynadığı maçtan 3-2 galip ayrılmayı başlardı. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Fredrik Midtsjö kaydetti.
Gruplara kalma yolunda önemli bir adım atan Galatasaray bugün oynayacağı maçı kazanarak yoluna gruplarda devam etmek istiyor.
Sarı kırmızılıların Molde ile oynayacağı play-off turu ikinci maçının yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Molde - Galatasaray maçının yayıncısı belli oldu.
İşte maçın detayları..
Galatasaray -Molde maçı hangi kanalda?
Galatasaray - Molde maçı 29 Ağustos 2023 Salı (bugün) günü Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.