Galatasaray - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçında Avusturya ekiplerinden Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

Çalışmalarına Avusturya'da devam eden son şampiyon Galatasaray dördüncü hazırlık maçında Avusturya ekibi Sturm Graz ile mücadele edecek.

Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Kisvarda'yı 2-0 mağlup eden sarı kırmızılılar ikinci maçında ise Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray oynadığı üçüncü hazırlık maçında ise Csakvar'ı 4-2 mağlup etmişti.

Avusturya kampındaki dördüncü hazırlık maçına çıkmaya hazırlanan sarı kırmızılılar çalışmalarını sürdürüyor.

Futbolseverler Galatasaray'ın dördüncü hazırlık maçında karşılaşacağı Sturm Graz maçının detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Galatasaray - Sturm Graz maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Galatasaray - Sturm Graz maçı ne zaman?

Galatasaray - Sturm Graz maçı 18 Temmuz Salı günü saat 20:00'da oynanacak. Zorlu mücadele Smart Sport kanalından naklen yayınlanacak.