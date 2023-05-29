Galatasaray - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Basketbol Süper Ligi Basketbol Süper Ligi çeyrek final rövanş maçında Galatasaray Nef, Türk Telekom'u ağırlayacak. Deplasmanda mağlup olan sarı-kırmızılılar bu maçya galip gelmek için kıyasıya mücadele edecek. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın detayları belli oldu. İşte detaylar...

Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları başlıyor. Galatasaray Nef, çeyrek final rövanş maçında Türk Telekom'u konuk edecek. Çeyrek final turunun ilk maçında Türk Telekom, kendi sahasında Galatasaray Nef'i 94-85'lik skorla mağlup etmişti. Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon Galatasaray Nef, çıktığı 30 maçta 14 galibiyet ve 16 mağlubiyet alarak topladığı puanlarla 8. sırada yer alıyor. Türk Telekom ise, çıktığı 30 maçta 25 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak topladığı puanlarla liderlik koltuğunda oturuyor. Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı. Maçın detayları da belli oldu. Peki Galatasaray Nef - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler... Galatasaray Nef- Türk Telekom maçı ne zaman? Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Galatasaray - Türk Telekom basketbol maçı 30 Mayıs 2023 Salı günü (yarın) saat 18:00'de başlayacak. Maç beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.