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Galatasaray - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?

Galatasaray - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanacak olan Galatasaray - Ümraniyespor maçı için geri sayım başladı. İşte maçın merak edilenleri...