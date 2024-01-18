Galatasaray - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk edecek.
Taraftarı önünde tur atlamak isteyen sarı kırmızılılar mücadeleyi kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Futbolseverler Galatasaray ile Ümraniyespor arasında oynanacak mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı.
İki takım son olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etmişti.
Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek iki takım maç saatini beklemeye başladı. Futbolseverler mücadelenin kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Peki, Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın merak edilenleri...
Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman?
Galatasaray - Ümraniyespor maçı 18 Ocak Perşembe (bugün) günü saat 21:00'de oynanacak. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.