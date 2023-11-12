Galatasaray yeni Melo'sunu buldu! Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Galatasaray yolunda.. Ara transfer dönemi çalışmalarına başlayan Galatasaray orta saha transferi için dünyaca ünlü bir yıldızı radarına aldı. İşte Galatasaray'ın yeni Melo'su olacak o isim..

ensonhaber.com

Sezon öncesi yaptığı iddialı transferler ile tüm dikkatleri üzerine çeken Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ara transfer sezonu çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın yıldız bir orta saha oyuncusu ile ilgilendiği iddia edildi.

Lucas Torreira'nın yanına iyi bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın radarındaki isim sarı kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Ara transfer sezonunda orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, aradığı futbolcuyu Suudi Arabistan'da buldu.

Fabinho hamlesi

Galatasaray'ın, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad'da forma giyen Fabinho'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istediği iddia edildi.

Al Ittihad'da mutsuz olan Fabinho'nun tekrar Avrupa'ya dönmek istediği ve bu yüzden Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı gelen söylentiler arasında.

Fabinho yaz transfer döneminde 46.7 milyon Euro transfer bedeli ile Liverpool'dan Al Ittihad'a transfer olmuştu.

Yeni Melo olarak adlandırılan Fabinho'nun Galatasaray'a transfer olup olmayacağı önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkması halinde Fabinho transferinin hız kazanacağı öne sürülüyor..